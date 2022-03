Ex-Vizekanzler und ÖVP-Chef Busek tot

Busek war von 1991 bis 1995 Bundesparteiobmann der ÖVP. Von 1991 bis 1995 war er zudem Vizekanzler in der Großen Koalition mit der SPÖ und gleichzeitig zunächst Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, ab 1994 Unterrichtsminister.

Geboren wurde der liberale Intellektuelle am 25. März 1941 in Wien als Sohn eines Ingenieurs und Baumeisters. Von der Familie bekam er seine katholische Prägung, die er bis zuletzt behielt. So engagierte sich Busek schon früh in der Kirche, er war Ministrant und bei der Katholischen Jungschar. Während seines Jus-Studiums war er dann bei der Katholischen Jugend.

Seine politische Karriere begann Busek im ÖVP-Klub 1964, ab 1968 war er im Wirtschaftsbund tätig. Von 1975 bis 1976 war er unter Bundesparteiobmann Josef Taus ÖVP-Generalsekretär, von 1975 bis 1978 Abgeordneter zum Nationalrat.

Buseks Laufbahn in der Wiener Kommunalpolitik begann 1976, als er zum Landesparteiobmann gewählt wurde. Als nicht amtsführender Stadtrat 1976 bis 1989 bzw. als Vizebürgermeister von 1978 bis 1987 belebte er als "bunter Vogel" die Wiener Kommunalpolitik und fuhr für die ÖVP Wahlergebnisse von bis zu 35 Prozent (1983) ein. Die Niederlage bei den Gemeinderatswahlen 1987 ließ seinen Stern vorübergehend verblassen. In einer Kampfabstimmung im Oktober 1989 wurde Busek durch Wolfgang Petrik als Parteiobmann abgelöst.

Im selben Jahr wurde er unter Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) Minister für Wissenschaft und Forschung in der österreichische Bundesregierung. 1991 wurde Busek als Nachfolger von Josef Riegler zum neuen ÖVP-Parteichef gewählt und übernahm auch die Funktion des Vizekanzlers in der Koalitionsregierung mit der SPÖ unter Kanzler Vranitzky.

Als Wissenschaftsminister zeichnete Busek vor allem für das Universitätsorganisationsgesetz (UOG) 1993 verantwortlich - dieses brachte den Unis mehr Autonomie. Seither dürfen sie etwa selbst Professoren berufen. Außerdem wurden die verschiedenen Universitätsebenen durchgehend in operative und strategische Organe getrennt. Auch die Einrichtung von Fachhochschulen (FH) fiel in Busek Amtszeit. Dem Wissenschaftssektor blieb er auch danach verbunden - etwa als Präsident des Forum Alpbach, als Rektor der FH Salzburg (2004-2011) und als Vorsitzender des Universitätsrats an der Medizin-Uni Wien (2008-2018).

Nach der Nationalratswahl am 9. Oktober 1994 blieb Busek zwar Vizekanzler, wechselte jedoch ins Unterrichtsressort. Bald danach setzte seine Demontage als Parteiobmann ein, die schließlich zur Wahl von Wolfgang Schüssel zum neuen Parteichef und zum Ausstieg Buseks aus der Regierung führte. Am 9. Mai 1995 übernahm Busek wieder ein Abgeordnetenmandat im Nationalrat, das er allerdings zwei Monate später zurücklegte.

Bis zuletzt nahm Busek in Interviews und Kommentaren immer wieder zu innen- und europapolitischen Entwicklungen Stellung, dabei ging er mitunter auch zu seiner Partei auf Distanz. Vor kurzem kommentierte er noch den Krieg in der Ukraine und meinte in Richtung Europa: "Ein bissl aufwachen tät' uns gut". Der Krieg Putins in der Ukraine habe die Dimension, ein Weltkrieg zu werden. Darüber hinaus übte er auch Kritik an der Tätigkeit Schüssels im Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Lukoil.

Mikl-Leitner: "Überzeugten Europäer verloren"

„Mit Erhard Busek verliert Österreich eine Persönlichkeit, die über Jahrzehnte die politische Landschaft geprägt und bewegt hat. Durch ihn hat die Volkspartei an Breite, Vielfalt und Offenheit gewonnen. Durch seine unkonventionelle Art konnte er vor allem für seine Heimatstadt Wien viel erreichen. Seine Ideen haben die Bundeshauptstadt weltoffener und moderner gemacht. Er war überzeugter Europäer – der Verlust von Erhard Busek wird deshalb nicht nur in der Volkspartei eine Lücke hinterlassen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum unerwarteten Ableben des ehemaligen Vizekanzlers und Bundesparteiobmannes Erhard Busek.

„Wir müssen den Verlust einer großen Persönlichkeit beklagen, die über Parteigrenzen hinweg anerkannt war. Erhard Busek war als Vizekanzler gemeinsam mit dem damaligen Außenminister Alois Mock einer der wesentlichen Architekten für den EU-Beitritt Österreichs. Auch danach war ihm die europäische Integration ein wichtiges Anliegen. Viele seiner Ideen waren wegweisend – seine oft kritische und mahnende Stimme innerhalb der Volkspartei ist nun für immer verstummt. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und Freunden in dieser schwierigen Zeit“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Doskozil: „Brückenbauer und Freund des Burgenlands“

Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigt sich tief betroffen über den Tod des ehemaligen Vizekanzlers und ÖVP-Obmannes Erhard Busek. „Ich habe mit Erhard Busek oft Kontakt gehabt, weil er sich kulturell rund um die Österreichisch-Ungarische Haydnphilharmonie und um das Kammermusikfestival Lockenhaus sehr für unser Bundesland engagiert hat. Er war ein Freund des Burgenlandes und eine zutiefst humanistisch geprägte Persönlichkeit mit weitem Horizont, die immer das Gemeinsame und nie das Trennende in den Vordergrund gestellt hat.“

Auf Erhard Busek sei noch lange nach seiner politischen Laufbahn Verlass gewesen, wenn es um Anliegen des Burgenlandes und speziell der Kultur ging, so der Landeshauptmann: „Mit ihm verliert Österreich einen Brückenbauer und ein Vorbild für eine Politik, die auf Ausgleich statt auf Streit abzielt. Mein Mitgefühl und meine Anteilnahme gelten in diesen schweren Stunden den engsten Angehörigen und Freunden von Erhard Busek.“