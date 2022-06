Flüchtlinge Exklaven-Sturm - Vorwürfe gegen Marokkos Sicherheitskräfte

Der Grenzzaun zwischen Marokko und der spanischen Exklave Melilla Foto: APA/dpa

N ach dem Tod von mindestens 18 Menschen beim Ansturm Tausender Migranten auf die spanische Exklave Melilla in Marokko haben Menschenrechtler schwere Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte erhoben. Die marokkanischen Behörden hätten "ungerechtfertigte Gewalt" eingesetzt und Migranten "misshandelt", sagte der Leiter der Marokkanischen Vereinigung für Menschenrechte (AMDH) in der Stadt Nador, Amin Abidar, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.