Manchester City nach 1:0 gegen Brighton im Finale .

Manchester City steht im Endspiel des englischen Fußball-FA-Cups. Der Meister gewann am Samstag im Londoner Wembley-Stadion das Halbfinale gegen Brighton durch ein Tor von Gabriel Jesus (4.) mit 1:0. Der Gegner im Finale am 18. Mai wieder im Wembley-Stadion wird am Sonntag im Duell zwischen Watford und Wolverhampton ermittelt.