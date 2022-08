Faaker See Harley-Treffen in Kärnten heuer wieder mit Vollprogramm

Die Harley-Parade soll auch heuer Höhepunkt des Treffens werden Foto: APA/GERT EGGENBERGER

E rstmals seit Pandemiebeginn geht das Harley-Treffen am Kärntner Faaker See wieder im gewohnten Umfang über die Bühne. Das Harley-Village in Faak am See wird am Dienstag, dem 6. September, eröffnet, Höhepunkt wird die Harley-Parade am Samstag darauf. Rund 100.000 Übernachtungen von Bikefans werden erwartet, teilte die Kärnten Werbung in einer Aussendung mit.