Regionsgeschäftsführer Georg Overs wagt es aber nicht, auf APA-Anfrage konkrete Zahlen zu nennen: "Prognosen sind gerade im heurigen Jahr sehr schwierig. Ergänzend zum Wetter kommen heuer die ganzen Covid-19-Aspekte hinzu." Die Buchungssituation werde als sehr unterschiedlich gemeldet. Kurzfristige Nachfrage werde ebenso registriert wie Stornos. Es seien auch vermehrt klassische Spätsommer-Gäste in der Region. Generell sei die Buchungslage für die "Harley-Woche" aber als gut zu bezeichnen.

Tausende Biker werden, so Gerhard Stroitz, Vorsitzender des Tourismusverbandes Villach, auch heuer in der zweiten Septemberwoche an den Faaker See kommen, um von hier aus ins Land auszuschwärmen oder Freunde zu treffen. Stroitz: "Die Buchungslage rund um den See ist trotz Absage der European Bike Week ausgesprochen gut." Man rechne mit Bikern ebenso wie mit Motorradfans und Tagesgästen, die wie gewohnt an den Faaker See kommen dürften.

Als Rahmenprogramm wird auf insgesamt rund 30 Kleinbühnen Live-Musik geboten. Gastgärten, große Speisesäle und Freiluft-Terrassen werden rund um den See kurzerhand zu kleinen Konzertbühnen umfunktioniert. Das musikalische Angebot läuft von 9. bis 12. September, also genau in jener Woche, in der die European Bike Week geplant war. Veranstaltungen im kleinen Rahmen laufen unter dem Motto "Back to the roads", geboten werden etwa Touren über Passstraßen oder betreute Ausfahrten, oft auch zu Tourismusattraktionen.