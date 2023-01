Facebook-Konzern 390 Mio. Euro Strafe für Meta wegen Datenschutzverstößen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Der Facebook-Mutterkonzern wird zu einer saftigen Strafe verdonnert Foto: APA/AFP

D er Facebook-Konzern Meta wird wegen Verstößen bei der Nutzung personenbezogener Daten in Irland zu einer Strafe von 390 Millionen Euro verdonnert. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) habe Metas "Umgehung" der Einwilligung zur EU-Datenschutzgrundverordnung über eine Klausel in den Geschäftsbedingungen untersagt, teilte der Datenschützer Max Schrems am Mittwoch mit. Eine Meta-Sprecherin kündigte Berufung des Konzerns gegen die Entscheidung an.