Fagradalsfjall Neuer Vulkanausbruch nahe Islands Hauptstadt droht

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Beben kündigen möglichen Ausbruch an Foto: APA/AFP

I n Island droht in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik ein neuer Vulkanausbruch. Das Risiko, dass der rund 40 Kilometer von Reykjavik entfernte Fagradalsfjall in den "kommenden Tagen oder Wochen" ausbreche, sei "substantiell", teilte die isländische Wetterbehörde IMO am Dienstagabend mit. Bereits seit Samstag wird rund um den Vulkan eine intensive seismische Aktivität gemessen.