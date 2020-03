Banküberfall in Wien-Penzing .

Wenig Aufsehen hat ein Bankräuber erregen wollen, der am vergangenen Freitag ein Geldinstitut in Wien-Penzing überfallen hat. Der Mann stellte sich laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer zunächst in aller Ruhe in die Warteschlange bei der Kassa an und wartete, bis er an der Reihe war. Dann legte er eine schwarze Tasche auf das Kassapult und bedrohte mit einer Pistole einen Mitarbeiter.