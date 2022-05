Salzburg Fahndung nach Bluttat in Piesendorf erfolgreich

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Polizei fahndet weiter nach dem Mann der Getöteten Foto: APA/EXPA/JFK

A m Freitagnachmittag war in Piesendorf, einer Gemeinde im Salzburger Pinzgau, eine Frauenleiche mit schweren Stichverletzungen entdeckt worden. Die etwa 30-Jährige wurde von Angehörigen tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Der Verdacht fiel am Abend auf den zunächst flüchtigen 41-jährigen Ex-Mann des Opfers. Am späten Samstagvormittag stellte sich der dringend Tatverdächtige dann der Polizei und wurde nahe seines Elternhauses festgenommen.