Fahndungsvideo nach Tötung von Obdachlosen in Wien

Der Mann ist auf Videomaterial von Kameras im Bereich Hernalser Gürtel am 9. August zwischen 1.19 Uhr und 1.40 Uhr zu sehen und soll sich bei der Polizei melden, hieß es in der Presseaussendung. "Die Wahrnehmungen dieses Mannes sind für die Ermittler von großer Wichtigkeit", wurde betont. Hinweise werden streng vertraulich behandelt und an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 oder per Mail an Hinweise-obdachlose@polizei.gv.at erbeten.

Das Ersuchen um Mithilfe richtet sich aber auch gezielt an die Bevölkerung. "Ist jemandem die auf dem Video ersichtliche Person bekannt? Wurde jemandem generell von den Angriffen auf Obdachlose berichtet oder hat jemand gehört, dass eine Person mit einschlägigem Täterwissen darüber geredet hat? Hat jemand an den Tatörtlichkeiten und zu den Tatzeiten verdächtige und/oder sachdienliche Wahrnehmungen gemacht?", formulierte die Polizei Fragen an die Öffentlichkeit. Für Hinweise, die zur Ausforschung der Täterschaft führen, wurden vom Verein der Freunde der Wiener Polizei 10.000 Euro ausgelobt.

Die Person auf den nun per Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien veröffentlichten Aufnahmen sei männlich, schlank, nach videoanalytischem Gutachten circa 1,85 bis 1,92 Meter groß. Bekleidet war der nun Gesuchte mit einer dunklen Jacke oder einem dunklen Pullover mit Kapuze, dunkler Baseballkappe, dunkler Hose sowie dunklen Schuhen. Die Kriminalisten gehen mittlerweile von einem Serientäter aus. Aufgrund der ähnlichen Verletzungsmuster und der Tatsache, dass die Taten alle in den Nachtstunden und an wohnungslose Personen begangen worden sind, sehe das Landeskriminalamt (LKA) Wien einen Zusammenhang, wurde in der Aussendung erläutert.

Im Sommer war es in Wien zu drei brutalen Angriffen auf Obdachlose gekommen, die in zwei Fällen mit dem Tod der Opfer endeten. Am 12. Juli wurde ein 56-jähriger Mann erstochen auf einer Parkbank am Handelskai in Wien-Brigittenau aufgefunden. In der Venediger Au in Wien-Leopoldstadt erlitt eine 51 Jahre alte Frau am 22. Juli durch Stiche und Schnitte schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, das sie mittlerweile wieder verlassen konnte. Zuletzt wurde in der Nacht auf den 9. August eine Messerattacke in Wien-Josefstadt beim Hernalser Gürtel 22 verübt, wobei der 55-jährige Mann wie das erste Opfer seinen Verletzungen erlag. Betreuungseinrichtungen für Obdachlose reagierten auf die drei Bluttaten mit erhöhten Schlafplatzangeboten und öffneten Tagquartiere auch in der Nacht.

( S E R V I C E - Video unter: https://polizei.gv.at/wien/Obdachlosen-Morde/ )