Neymar: "Manchmal übertreibe ich" .

Fußball-Superstar Neymar hat sich in einem Video erstmals zu seinen Einlagen bei der WM in Russland geäußert. "Ihr mögt denken, dass ich es übertreibe. Und manchmal übertreibe ich es auch. Aber die Wahrheit ist, dass ich auf dem Platz leide", sagte der 26-jährige Brasilianer in dem Clip, den er über die sozialen Netzwerke verbreitete.