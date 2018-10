Liste Pilz stellt Antrag zu Abdullah-Zentrum .

Die Liste Pilz will das Parlament mit dem Fall des getöteten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi befassen. Die Oppositionspartei will im Plenum des Nationalrats am Donnerstag einen Dringlichen Antrag zur Schließung des König-Abdullah-Zentrums einbringen. Parteigründer Peter Pilz will, dass die Regierung alle Übereinkommen mit dem Zentrum in Wien kündigt. Ins gleiche Horn stoßen die NEOS.