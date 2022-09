Fallbach-Klettersteig Kletterin nach Absturz in Kärnten spektakulär gerettet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Schwieriger Einsatz der Rettungskräfte Foto: APA/LPD KÄRNTEN,

E ine 60-jährige Kletterin ist am Samstag in Malta in Kärnten bei einer Tour in die Seilsicherung gefallen und hat sich dabei verletzt. Die Frau musste von der Bergrettung in Sicherheit gebracht werden. Der Einsatz war allerdings wegen eines Felsüberhangs schwierig, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.