Falle selbst ausgelegt Vater und Sohn von Wühlmausschussfalle in Kärnten verletzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

51-Jähriger hatte Falle zuvor selbst ausgelegt Foto: APA/HANS PUNZ

A m Sonntagabend hat ein 51 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ungewollt seine Wühlmausschussfalle in Krumpendorf am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) ausgelöst.