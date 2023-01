Luiz Inácio Fans nehmen Abschied von Brasiliens Fußball-Legende Pelé

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Lula und Pele 2008, als Letzterer noch bei guter Gesundheit war Foto: APA/dpa

I m Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos hat die Totenwache für die brasilianische Fußball-Legende Pelé begonnen. Zahlreiche Fans zogen am Montag an dem in der Spielfeldmitte des Estádio Urbano Caldeira in der Hafenstadt Santos aufgebahrten Leichnam des dreifachen Weltmeisters vorbei, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. In dem Stadion wurden viele Blumengebinde niedergelegt, darunter im Namen von Stürmerstar Neymar und des früheren Nationalspielers Romário.