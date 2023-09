Fassadensanierung des Wiener Rathauses abgeschlossen

Wie die zuständige Stadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Donnerstag erläuterte, wurde bei keinem anderen der großen Ringstraßenbauten so viel Naturstein verwendet. Dieser war 130 Jahre der Witterung ausgesetzt, was deutliche Spuren an der Fassade bzw. den Skulpturen und Reliefs hinterlassen hat.

Vier Figuren an der Front Felderstraße, die im 2. Weltkrieg durch einen Bombentreffer zerstört worden waren, wurden im Zuge der Sanierung in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt rekonstruiert. Es handelt sich um jene Figuren, die die bürgerlichen Berufe des Buchdruckers, des Kaufmanns, des Arztes sowie des Rechtsgelehrten darstellen.

Die Arbeiten am Rathaus wurden bzw. werden in elf Bauabschnitten ausgeführt. Die einzelnen Segmente umfassen durchschnittlich 3.200 Quadratmeter Fassadenfläche. Mit dem insgesamt zehnten Bauabschnitt wurden sowohl die Fassadensanierungen als auch die Erneuerung der Festbeleuchtung abgeschlossen, teilte man mit.

Ein Abschnitt folgt noch: Planmäßig startet im Herbst auf der Rathausplatzseite die Sanierung der Freitreppe. Sie soll bis 2024 fertiggestellt sein. Insgesamt schlagen die Arbeiten mit rund 35,7 Mio. Euro zu Buche.

Das Wiener Rathaus wurde von 1872 bis 1883 im Stil der Neugotik erbaut. Die gesamte Natursteinfassadenfläche umfasst rund 40.000 Quadratmeter. Die Höhe des Hauptturmes beträgt 97,9 Meter, mit Rathausmann sind es 103,3 Meter. Die vier Seitentürme ragen 65 Meter in den Himmel.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hob hervor, dass die Arbeiten im Zeit- und Kostenplan abgewickelt wurden. "Es ist beeindruckend, wie detailgetreu die Expertinnen und Experten die Fassade und ihre Figuren und Reliefs restauriert haben. Damit ist das Rathaus einmal mehr ein Kunstwerk für alle Wienerinnen und Wiener", zeigte er sich erfreut.

Der Bürgermeister berichtete, dass das Finale samt Abbau der Gerüste fast auf den Tag genau 140 Jahre nach der Schlusssteinlegung erfolgt ist. Dieser ging am 12. September 1883 über die Bühne. Ludwig und Stadträtin Gaal verwiesen auch auf die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach.