Fast jeder zweite Betrug wird im Internet verübt

"Im ersten Halbjahr heuer ist die Zahl der im Internet verübten Betrugsfälle um 30 Prozent gestiegen im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Vorjahr", betonte der Innenminister. 17.500 dieser Cyber-Delikte wurden heuer in den ersten sechs Monaten bereits zur Anzeige gebracht. "Das sind rund 100 Betrugsfälle im Internet pro Tag", so Karner. Eine der wichtigsten Gegenmaßnahmen ist für die Kriminalisten die Prävention. Anlass der Pressekonferenz ist der Auftakt zu einer "Woche gegen den Betrug", in deren Verlauf das Bundeskriminalamt (BK) jeden Tag über eine der Hauptbetrugsformen informieren will.

Und davon gibt es mehr als genug, wie BK-Direktor Andreas Holzer ausführte. Mehr als 60 Betrugsformen habe man mittlerweile registriert - "Tendenz steigend", so Holzer. Im vergangenen Jahr hätten die bekanntgewordenen Fälle in Österreich einen Schaden von 700 Millionen Euro verursacht. Gleichzeitig registrieren die Ermittler eine "Verlagerung der Straftaten in die digitale Welt - und dafür ist nicht einmal das Darknet oder eine aufwendige Software notwendig", erläuterte der BK-Direktor. "Eine Mail, eine Nachricht oder eine Freundschaftsanfrage genügen."

Holzer nannte einige Eckdaten zu den bekanntesten Deliktsformen. So entstand 2022 beim sogenannten Sohn/Tochter-Betrug ein Schaden von sechs Millionen Euro, dabei registrierte die Polizei rund 3.300 Opfer. Heuer liegt der entstandene Schaden bereits bei 5,7 Millionen Euro. Bei den Betrügereien mit der Masche der falschen Polizeibeamten wurden 2023 bereits sieben Millionen Euro Schaden registriert, im Vorjahr waren es insgesamt 15 Millionen Euro. Dabei gab es eklatante Einzelfälle: Zum Beispiel knöpften die Täter einer älteren Frau allein 700.000 Euro ab.

Hohe Schäden verursachen Investmentbetrügereien. 2022 wurden 60 Millionen Euro Schaden registriert, heuer nahmen Täter ihren Opfern bereits 32 Millionen Euro ab. Ein besonders spektakulärer Fall wurde erst in der vergangenen Woche bekannt: Die Betrüger offerierten Anlegern Investments in Plantagen für medizinisches Cannabis, deren Geld wurde aber nicht in die behaupteten Projekte investiert, sondern von einem Konto aufs nächste transferiert und der Verbleib so verschleiert. Dazu kam, dass die Täter an weitere Anleger über ein Pyramidensystem zu kommen versuchten.