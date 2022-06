Favoritin Swiatek und Gauff stürmen ins Paris-Finale

Werbung

Swiatek brauchte für ihren 34. Sieg auf der WTA Tour in Folge nur 66 Minuten, im zweiten Satz gewann die immerhin als Nummer 20 gesetzte Kasatkina nur neun Punkte. Die 21-jährige Swiatek war schon vor Turnierbeginn die haushohe Favoritin und gab auf dem Weg ins Finale nur einen Satz ab. Nun greift sie nach ihrem zweiten Roland-Garros-Titel nach der in der wegen Corona in den Herbst verschobenen Ausgabe 2020.

Die erst 18-jährige Gauff agierte in ihrem ersten Major-Halbfinale ebenfalls souverän und zog als jüngste Spielerin bei einem Grand Slam seit Maria Scharapowa 2004 in Wimbledon ins Endspiel ein.