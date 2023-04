Werbung

Zuletzt hatte es in der Meisterschaft am vergangenen Montag bereits ein 0:0 im eigenen Stadion gegen den FC Girona gegeben. Zuvor war die Mannschaft von Barca-Coach Xavi und Stürmerstar Robert Lewandowski nach einem 0:4 gegen Real Madrid im Halbfinale des spanischen Cups ausgeschieden. Erstmals in dieser Saison schoss Barcelona in drei Begegnungen nacheinander kein Tor.