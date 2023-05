Fußball FC Barcelona laut Medien aktuell keine Option für Messi

Messis Zeit bei PSG ist Ende Juni zu Ende Foto: APA/dpa

L ionel Messi will in den kommenden Tagen eine Entscheidung über seine Zukunft bekannt geben - eine Rückkehr zum FC Barcelona scheint aber unwahrscheinlich. Während dem argentinischen Weltmeister Angebote von Al-Hilal aus Saudi-Arabien und anderer Clubs vorliegen, sei Barça derzeit keine Option, schrieb unter anderem die in Barcelona beheimatete Zeitung "Mundo Deportivo". Grund sollen die Finanzprobleme der Katalanen sein.