Fußball FC Barcelona siegt bei Real Sociedad 1:0

Barcelona hatte gegen Real Sociedad hart zu kämpfen Foto: APA/AFP

E ine Woche nach der Clasico-Niederlage ist dem FC Barcelona eine Rehabilitierung gelungen. Die Katalanen feierten am Samstag gegen Real Sociedad einen 1:0-Auswärtssieg und liegen damit als Tabellendritter vier Punkte hinter Überraschungs-Spitzenreiter Girona, der wenige Stunden zuvor bei Osasuna 4:2 gewonnen hatte. Das entscheidende Barca-Tor gegen Red Bull Salzburgs Champions-League-Gegner erzielte Ronald Araujo per Kopf nach Zuspiel von Ilkay Gündogan in der 92. Minute.