Fußball FC Barcelona und Manchester City um frühen CL-Aufstieg

Xavi möchte sich diesmal eine Zitterpartie ersparen Foto: APA/AFP

D er FC Barcelona und Manchester City wollen sich am Dienstag in der Fußball-Champions-League schon vorzeitig nach dem vierten Gruppenspiel das Achtelfinal-Ticket sichern. Die Katalanen sind in der frühen Partie (18.45 Uhr) in Hamburg gegen Schachtar Donezk in Pool H genauso auf den vierten Erfolg aus wie Englands Meister in der Gruppe G zu Hause gegen die Young Boys Bern. Eine makellose Bilanz zur Halbzeit haben sonst noch Bayern München (A) und Real Madrid (C).