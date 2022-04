FC Barcelona wieder im Krisenmodus - Titelkampf vorbei

Werbung

Nur vier Tage nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Europa League durch die 2:3-Pleite gegen Eintracht Frankfurt im Camp Nou kam somit der nächste Rückschlag für die Mannschaft von Trainer Xavi Hernandez. Der Verein verlor zum ersten Mal seit 2003 zwei Heimspiele in Folge. "Totaler Kollaps", titelte am Dienstag die in Barcelona erscheinende Zeitung "La Vanguardia". Und "El Periódico" sah den Club "in einem schwarzen Loch" versinken.

Dabei war Barca in der Liga zuletzt so richtig in Fahrt gekommen: Vor der Partie gegen Cadiz gab es in den letzten 15 Spielen elf Siege bei vier Remis, die letzte La-Liga-Niederlage datierte vom 4. Dezember (0:1 gegen Betis). Die Xavi-Truppe kletterte in der Tabelle auf Rang zwei. Leise Hoffnungen, im Titelkampf gegen den Erzrivalen Real, der Mitte März mit 4:0 in Madrid abgefertigt wurde, noch einmal eingreifen zu können, wurden laut. Diese Stimmen sind seit Montagabend verstummt, zumal Real am Sonntag beim FC Sevilla einen wichtigen Last-Minute-3:2-Sieg feierte.

Barcelona kam vor einem verärgerten Publikum gegen Cadiz nie wirklich in Schwung, während Lucas Perez die Gäste zum Sieg schoss. "Wir hatten mehr als genug Chancen, um die drei Punkte zu holen", monierte Xavi nach dem Match, gestand aber auch ein: "Es war eine sehr schlechte Woche für uns. Wir müssen unsere Form so schnell wie möglich ändern."

Während Real mit den Vorbereitungen für die Meisterschaftsfeiern wohl bereits beginnen kann, müssen die Katalanen kleinere Semmeln backen. Der Fokus liegt auf das Absichern eines Champions-League-Platzes, diesen müsse man "um jeden Preis" erreichen, forderte Xavi. Der La-Liga-Zweite ist in der Tabelle mit 60 Zählern punktegleich mit dem FC Sevilla und Atletico Madrid. Der Vorsprung auf Betis Sevilla auf Platz fünf beträgt drei Punkte, Barca hat aber ein Match weniger als die anderen Clubs ausgetragen.

Zugleich braucht es eine Versöhnung mit den Fans, die nach der Schmach gegen Frankfurt und den 30.000 Eintracht-Fans im Camp Nou außer sich sind und Präsident Laporta im Visier haben. Dieser versprach bereits Maßnahmen, damit sich eine solche Fan-Invasion nicht mehr wiederholt.