Fußball FC Liverpool gewinnt Derby gegen Everton 2:0

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Cody Gakpo (r.) jubelt über sein erstes Tor für den FC Liverpool Foto: APA/sda/dpa

D er FC Liverpool hat am Montag seinen ersten Premier-League-Sieg in diesem Kalenderjahr geschafft, und das im Derby. Nach vier Partien mit nur einem Punkt gewann das Team von Jürgen Klopp gegen Everton 2:0. Die entscheidenden Sekunden der Partie liefen in der 36. Minute ab, als zuerst Evertons Innenverteidiger James Tarkowski nur die Stange traf und im Gegenzug Mohamed Salah 15 Sekunden später das 1:0 gelang. Cody Gakpo legte mit seinem ersten Tor für Liverpool nach (49.).