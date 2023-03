Wirtschaft und Finanzen Fed hebt Leitzins trotz Bankenbebens weiter an

Geld ausleihen wird noch teurer - US-Notenbank hebt Zinsen an Foto: APA/Reuters

D ie US-Notenbank Fed setzt trotz des jüngsten Bankenbebens ihre Serie an Zinserhöhungen eisern fort. Sie erhöhte den Schlüsselsatz am Mittwoch um einen Viertel-Prozentpunkt auf die neue Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent. Damit dürfte der vorläufige Zinsgipfel bald erreicht sein. Denn die Währungshüter peilen im Mittel in ihrem aktualisierten Ausblick zum Jahresende ein Niveau von 5,1 Prozent an - so wie sie es bereits im Dezember anvisiert hatten.