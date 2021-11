Heizstrahler als Auslöser für tödlichen Brand

Ein in Betrieb stehender Heizstrahler dürfte den Brand in einem Mehrparteienhauses in Mäder (Bez. Feldkirch) am Dienstag verursacht haben, bei dem ein eineinhalbjähriges Kind den Tod fand. Das hat das Vorarlberger Landeskriminalamt am Mittwoch bekannt gegeben. Der Heizstrahler stand im Kinderzimmer, weitere Abklärungen seien noch im Gang. Als Todesursache beim Kind wurde Rauchgas-Inhalation festgestellt.