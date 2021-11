Vulkanausbruch legt erneut Flugverkehr auf La Palma lahm

Nach Angaben eines Flughafensprechers mussten wegen der Vulkanasche am Samstag alle 20 Flüge gestrichen werden. Der Cumbre Vieja liegt 15 Kilometer westlich des Flughafens. Riesige Lavamengen hatten bereits über 1.000 Hektar Land und rund 2.600 Gebäude zerstört, etwa 7.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Der Vulkan war am 19. September zum ersten Mal seit 50 Jahren ausgebrochen. Die Behörden schätzten den vorläufigen Schaden am Freitag auf fast 900 Millionen Euro. Bei seinem Besuch am Freitag und Samstag auf La Palma kündigte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez neue Hilfen für die Wirtschaft und die Infrastruktur der Insel an. Zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen von La Palma, auf der etwa 85.000 Menschen leben, gehören der Tourismus und der Anbau von Bananen.