Schule Ferienstart auch im Westen und Süden

Ferien jetzt in ganz Österreich Foto: APA/dpa

R und 660.000 Kinder und Jugendliche in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle Schülerinnen und Schüler des Landes frei. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist wieder am 4. September, in den anderen Bundesländern am 11. September.

Wie üblich dürfte ab Freitagnachmittag auf den Straßen wieder ein starkes Reisewochenende bevorstehen. Neben den sechs österreichischen Bundesländern beginnen unter anderem auch in vier deutschen Ländern sowie in Teilen der Niederlande die Ferien. Spätestens ab Samstagfrüh prognostizieren die Autofahrerklubs eine Überlastung der Transitrouten Richtung Süden.