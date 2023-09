Autorennen Ferrari-Pilot Sainz mit Bestzeit im Monza-Abschlusstraining

Sainz zeigt im Abschlusstraining Verstappen den Auspuff Foto: APA/dpa

F errari-Fahrer Carlos Sainz hat sich die Bestzeit im Formel-1-Abschlusstraining zum Grand Prix von Italien gesichert. Der Spanier drehte auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza zur Freude der Tausenden Scuderia-Fans in 1:20,912 Minuten die schnellste Runde. Sainz verwies am Samstag mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 0,086 Sekunden Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz. Rekordchampion Lewis Hamilton landete im Mercedes auf dem dritten Rang.

Einen Tag nach der Bestzeit im zweiten Freien Training konnte Sainz die Tifosi erneut mit der schnellsten Runde erfreuen. Sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc verbesserte sich kurz vor dem Ende der Einheit auf Position vier. Vor dem 14. Grand Prix der Saison am Sonntag (live auf ORF 1 und Sky) führt Verstappen die Fahrerwertung mit weitem Vorsprung an. Nach neun Siegen in Folge liegt er 138 Punkte vor seinem Teamkollegen Sergio Perez.