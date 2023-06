Fertigsalate und Bowls im Test: Ein Drittel negativ bewertet

Knackpunkt bei Fertigsalaten & Co. ist die Mikrobiologie, also eine erhöhte Keimbelastung. Ursachen können zu geringe Kühlung bzw. die Unterbrechung der Kühlkette beim Transport oder mangelhafte Hygiene bei der Herstellung sein.

Insgesamt fünf Produkte seien hier "auffällig" gewesen. Darunter waren ein "Backhendlsalat" wegen einer erhöhten Anzahl an Hefen und ein "Quinoa Salat" wegen Schimmelpilzen - beide wurden als "weniger zufriedenstellend" eingestuft.

Komplett durchgefallen sind ein "Melone Prosciutto Rucola"-Salat sowie ein "Protein Salat", die vergleichsweise hohe Konzentrationen von Bacillus cereus aufgewiesen hätten, so die VKI-Fachleute. Diese sporenbildenden Bakterien produzieren Toxine, die zu Erbrechen, Durchfall oder Übelkeit führen können. Bei beiden Produkten lag der Wert über dem empfohlenen Warnwert der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie für verzehrfertige Lebensmittel. Bei einem Pastasalat mit Thunfisch und Pesto wurde nicht nur eine hohe Gesamtkeimzahl nachgewiesen, er fiel auch durch sauren Geruch und Geschmack auf.

Alle drei Produkte seien somit "nicht zufriedenstellend", und alle drei seien in verschiedenen Filialen eingekauft worden, die jeweils an einem stark frequentierten Bahnhof liegen. "Man kann also nicht automatisch davon ausgehen, dass die Frische an Standorten mit besonders hoher Nachfrage nach To-go-Produkten in Ordnung ist", warnten die Konsumentenschützer.

Bowls und Fertigsalat geben aber auch ohne Verkeimung nicht automatisch eine gesunde Mahlzeit ab. Die Zahl der Zusatzstoffe wie Verdickungsmittel, Farbstoffe und Süßungsmittel sowie Aromen variiere stark - von null bis ein Dutzend. Was den Verarbeitungsgrad (NOVAScore) angehe, "reihen sich alle Produkte in die ungünstigeren Gruppen 3 und 4 ein" - sie sind also hochverarbeitet und sollten nur gelegentlich konsumiert werden. Zudem seien sie oft eine recht salzige Angelegenheit, so die Testerinnen und Tester.