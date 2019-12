Raclette rangiert demnach auf Platz 1 mit 26 Prozent, der Fisch mit 25 Prozent auf Platz 2 und das Fondue auf Platz 3 (21 Prozent). Auch der Festtagsbraten ist bei den Österreichern beliebt (16 Prozent).

Bei der Umfrage zeigten sich jedoch regionale Unterschiede: In Tirol und Vorarlberg wird vor allem Raclette aufgetischt (39 Prozent), Fisch (drei Prozent) hingegen kaum. In der Steiermark und in Kärnten wird vorwiegend Fondue (36 Prozent) serviert, auch hier zeigt sich der Fisch (14 Prozent) weniger beliebt. Fisch wird besonders gerne in Wien (44 Prozent) sowie Niederösterreich und Burgenland (38 Prozent) verspeist.

Angestoßen wird zu Weihnachten am liebsten mit Sekt, Prosecco oder Champagner (29 Prozent), alkoholfreien Getränken (28 Prozent), Bier (24 Prozent) oder Rotwein (22 Prozent), dicht gefolgt von Weißwein (22 Prozent). Frauen, die meist das Kochen übernehmen, zeigen diesbezüglich eine deutliche Präferenz für Weißwein (27 Prozent), Männer hingegen bevorzugen Bier (30 Prozent).