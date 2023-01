Festgenommen Mann aus OÖ beauftragt in Ostasien Kindesmissbrauch

APA / NÖN.at

Der Mann sah online beim Missbrauch zu

E in 37-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck soll zumindest seit 2016 nicht nur Tausende Kindesmissbrauchs-Darstellungen gesammelt, sondern auch in Live-Chats selbst Missbrauch beauftragt und angesehen haben. Er hatte Kontakt mit Frauen aus dem ostasiatischen Raum, die er online anleitete, sich an Kindern zu vergehen. Die Opfer waren laut Polizei zwischen zwei Monaten und sechs Jahren alt. Der Oberösterreicher sitzt mittlerweile in der Justizanstalt Wels.