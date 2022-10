Festgenommen Werkstatt-Chef in Wien-Floridsdorf schießt auf 33-Jährigen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

42-Jähriger festgenommen Foto: APA/THEMENBILD

D er Chef einer Werkstatt in Wien-Floridsdorf hat am Sonntagvormittag auf einen 33-Jährigen geschossen, der mit einem Schlagstock eine Glasscheibe eingeschlagen hatte. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst kam es zu der Auseinandersetzung gegen 9.00 Uhr in der Prager Straße. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, trafen aber nur mehr auf den 42-jährigen Geschäftsführer. Sein Kontrahent war geflüchtet.