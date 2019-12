Ein Juwelenräuber von Wien-Floridsdorf gefasst .

Einer der beiden Täter des Juwelenraubs in Wien-Floridsdorf vom September ist gefasst worden. Polizeisprecher Paul Eidenberger bestätigte gegenüber der APA am Montag einen entsprechenden Bericht der "Kronen-Zeitung" vom Wochenende. Die Festnahme fand laut Polizei bereits vor ca. drei Wochen in Polen statt. Der mittels Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Mittäter sei aber weiterhin flüchtig, hieß es.