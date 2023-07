Festspiele-Personal rettete Ruderer aus dem Bodensee

Vier Festspiele-Mitarbeiter hatten die Notlage der Wassersportler in der Bregenzer Bucht bemerkt und kamen diesen mit zwei Booten zu Hilfe. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren bereits zehn Personen gerettet und an Land gebracht worden. Weitere fünf Personen wurden laut Polizei durch die Wasserrettung geborgen. Eine Ruderbootsbesatzung schaffte es aus eigener Kraft zurück in den Sporthafen Bregenz. Zwei Feuerwehrboote bargen im Anschluss die gekenterten Wasserfahrzeuge.