Wintersport Fettner bei nächstem Skisprungssieg von Granerud Vierter

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Granerud wieder eine Klasse für sich Foto: APA/AFP

R outinier Manuel Fettner hat am Sonntag in Willingen seinen zweiten Podestplatz in der laufenden Skisprung-Weltcupsaison als Vierter um 1,8 Punkte nur knapp verpasst. Neuerlich eine Klasse für sich war unbeeindruckt von schwierigen Regenwetterbedingungen der Norweger Halvor Egner Granerud, der im 20. Bewerb seinen bereits neunten Sieg feierte. Mit dem vierten Erfolg in Serie schaffte es der Tournee-Triumphator zum zwölften Mal in Serie aus das Podest.