Inzing Feuer in Tiroler Entsorgungsfirma ausgebrochen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Auf dem Geländer der Firma Freudenthaler geriet ein Gebäude in Brand Foto: APA

E ine Industriehalle auf dem Gelände der Entsorgungsfirma Freudenthaler in Inzing in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) ist Samstagvormittag in Brand geraten. Nach rund zwei Stunden konnten die Flammen von einem Großaufgebot an Feuerwehren großteils gelöscht werden, zu Mittag standen noch Nachlöscharbeiten an, wie die Feuerwehr Inzing der APA mitteilte. Die Brandursache sowie das genaue Ausmaß des Sachschadens waren vorerst unklar. Personen waren nicht betroffen.