Feuerwehreinsatz Drei Hektar Schilf am Neusiedler See in Flammen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Brand im Schilfgürtel bei Breitenbrunn am Nordufer des Neusiedler Sees Foto: APA/FF BREITENBRUNN,

B ei Breitenbrunn am Nordufer des Neusiedler Sees ist in der Nacht auf Samstag ein Schilfbrand ausgebrochen. Rund drei Hektar Schilfgürtel standen laut Feuerwehr Breitenbrunn in Flammen.