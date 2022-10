Feuerwehreinsatz Mann steckte in Wien mit Fuß in Rolltreppe fest

Wiener Berufsfeuerwehr konnte jungen Mann befreien Foto: APA (Stadt Wien/Feuerwehr)

E in junger Mann ist am Mittwochabend in Wien bei der Benützung einer Rolltreppe in der Station Schottenring mit dem rechten Vorderfuß unter die Abdeckplatte geraten. Er quetschte sich den Fuß derart stark zwischen der sogenannten Kammplatte und der Trittstufe ein, dass er sich aus eigener Kraft nicht aus seiner Zwangslage befreien konnte. Die Berufsfeuerwehr rückte aus, der Bursch musste nach seiner Befreiung in ein Spital gebracht werden.