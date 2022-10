Feuerwehreinsatz Mehrere Kfz wurden in Wien-Simmering ein Raub der Flammen

Die Brandursache war zunächst unklar Foto: APA/STADT WIEN | FEUERWEHR

M ehrere Fahrzeuge sind in der Nacht auf heute, Sonntag, auf einem Firmengelände in Wien-Simmering verbrannt. Wie Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, berichtete, war das Feuer in der Wallagasse längere Zeit unentdeckt geblieben, weshalb nicht nur die Brandursache zunächst unklar blieb, sondern auch der Schaden beträchtlich ausfiel, da die Flammen von Kfz auf Kfz übergreifen konnten.