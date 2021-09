Toter nach Zimmerbrand in Wohnhaus in Wien-Favoriten .

Bei einem Zimmerbrand in der Favoritner Quellenstraße ist in der Nacht auf Donnerstag eine Person ums Leben gekommen. Beim Eintreffen der Wiener Berufsfeuerwehr stand die Wohnung bereits in Vollbrand, Flammen schlugen aus den Fenstern beider Seiten. Im Zuge der Löscharbeiten wurde im Inneren der Wohnung ein toter Mann entdeckt. Mehrere Hausbewohner erlitten Rauchgasvergiftungen. Kurz vor Mitternacht war der Brand unter Kontrolle, hieß es seitens der Feuerwehr.