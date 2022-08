FIFA Fußball-WM in Katar soll einen Tag früher starten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Katar stimmt sich auf WM ein Foto: APA/dpa

D ie Fußball-WM soll Medienberichten zufolge offenbar einen Tag früher als geplant beginnen, damit Gastgeber Katar das Eröffnungsspiel austragen kann. Das berichtete u.a. das Sport-Portal "The Athletic" am Mittwoch. Demnach plane der Weltverband FIFA, die Endrunde bereits am 20. November mit der Partie zwischen Katar und Ecuador zu beginnen. Bisher ist das Spiel zwischen Senegal und den Niederlanden am 21. November als erstes Spiel vorgesehen.