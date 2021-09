Club-WM dieses Jahr nicht in Japan .

Die Club-WM des Fußball-Weltverbands (FIFA) mit Champions-League-Sieger Chelsea wird in diesem Dezember nicht in Japan stattfinden. Der japanische Verband habe erklärt, dass man aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht mehr in der Lage sei, das Turnier zu veranstalten, teilte die FIFA am Donnerstag mit. Details zu einem anderen Gastgeber sollen demnach "zu gegebener Zeit" bekanntgegeben werden.