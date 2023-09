Fußball FIFA verlegt rund 100 Arbeitsplätze von Zürich nach Miami

Der Weltfußballverband verlegt Arbeitsplätze nach Miami Foto: APA/sda/AFP

D er Weltfußballverband FIFA soll die Verlegung von rund hundert Arbeitsplätzen, darunter der Rechtsabteilung, vom Hauptsitz in Zürich nach Miami planen. "Die FIFA ist eine globale Führungsinstanz, und gewisse Abteilungen wurden über einen geplanten Umzug in den neuen ständigen Sitz in Miami informiert", teilte der Verband auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sowie AFP mit und bestätigte damit teilweise Informationen der AFP.