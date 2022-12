Film-Awards "Banshees of Inisherin" mit den meisten Globe-Nominierungen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Am 10. Jänner wird es dann ernst für die Nominierten Foto: APA/AFP

D ie beiden Blockbusterfortsetzungen "Avatar: The Way of Water" und "Top Gun: Maverick" gehören zu den Topnominierten für die Golden Globes 2023. An der Spitze der Nominierungen liegt jedoch die Satire "The Banshees of Inisherin" mit acht Nennungen.