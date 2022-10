Film & Fernsehen "Mord ist ihr Hobby"-Darstellerin Angela Lansbury gestorben

Angela Lansbury Foto: APA/dpa

D ie britisch-amerikanische Schauspielerin Angela Lansbury ist tot. Der Star der TV-Serie "Mord ist ihr Hobby" starb am Dienstag im Alter von 96 Jahren in Los Angeles, wie die Familie in einem Statement, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, mitteilte. Ihre Mutter sei zu Hause "friedlich" in ihrem Schlaf gestorben, nur fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag, schrieben die drei Kinder der Schauspielerin in der Mitteilung.