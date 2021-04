Gleich sechs Filme haben ebenso viele Chancen auf eine Auszeichnung, darunter der hochgehandelte Golden-Globe-Gewinner "Nomadland" von Chloé Zhao, das Gehörlosendrama "Sound of Metal" von Darius Marder oder der Gerichtsthriller "The Trial of the Chicago 7" von Aaron Sorkin. In der Regiekategorie sind mit Zhao und Emerald Fennell erstmals zwei Frauen im Rennen, wie sich das Nominiertenfeld auch insgesamt deutlich diverser als in den vergangenen Jahren präsentiert. Die Show selbst wird coronabedingt auf mehrere Orte aufgeteilt: Neben dem Dolby Theatre wird die Mehrzahl der Nominierten im Bahnhofsgebäude Union Station in LA City sitzen, zudem sind internationale Außenstellen geplant.

(S E R V I C E- www.oscars.org)