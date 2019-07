Auto der Ex-Freundin achtmal gerammt: Mann verurteilt .

Ein 36-jähriger Mühlviertler, der seine Ex-Freundin in Schwarzenberg am Böhmerwald (Bezirk Rohrbach) mit dem Auto verfolgt, achtmal ihren Wagen gerammt und sie von der Straße abgedrängt haben soll, hat am Montag im Landesgericht Linz eine bedingte zehnmonatige Freiheitsstrafe und eine unbedingte Geldstrafe von 960 Euro ausgefasst.