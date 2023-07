Finale im Prozess gegen Wiener Villen-Einbrecher

Dabei handelt es sich um ein Ehepaar im Alter von 50 und 53 Jahren. "Die zwei sind der Kopf der kriminellen Vereinigung. Lassen Sie sich nicht von ihrem Aussehen täuschen! Die beiden haben das Sagen und das Geld", sagte Staatsanwältin Franziska Fent in ihrem Schlussvortrag in Richtung des Schöffensenats. Die 50-Jährige hatte in einem Gefängnis eine Landsfrau kennengelernt, als diese nach ihrer Entlassung in Wien einen Job als Haushälterin bei einer vermögenden älteren Dame annahm und auf Facebook Fotos der Villa postete, nahm die 50-Jährige wieder Kontakt zu ihr auf. Offenbar von Anfang mit dem Hintergedanken, dass in der Villa viel Geld zu holen sei, wie die ehemalige Haushälterin nun in ihrer Einvernahme als Zeugin vermutete.

Demnach dürfte seit 2017 geplant gewesen sein, die Nobel-Villa auszuräumen, nachdem die Haushälterin das Ehepaar mehrfach zu Besuchen in ihrer Dienstwohnung in der Villa empfangen hatte. "Ich war so naiv", schilderte die ehemalige Haushälterin dem Gericht. Schon bei einem der ersten Besuche sei der Mann plötzlich aufgestanden und habe für eine Stunde die Räumlichkeiten inspiziert: "Ich habe nicht gedacht, dass sie die Gelegenheit zur Lageerfassung nützen." Dann habe sie aber gehört, wie der Mann Laden öffnete und durchwühlte.

In weiterer Folge ließ sich die Haushälterin zum Mitmachen bei kriminellen Vorgängen überreden, wie sie einbekannte: "Das ist eine riesige Schande für mich." Bei einem späteren Besuch habe sie dem Ehepaar den Schlüsselbund der Villen-Besitzerin zum Nachmachen diverser Schlüssel übergeben. Den Schlüssel zu einem Safe in der Waschküche habe sie ihnen sogar "zu meiner großen Schande" überlassen, worauf der Mann diesen sogleich ausgeräumt und dabei Goldmünzen und Bargeld erbeutet habe. Das Geld habe man durch drei geteilt: "Ich habe weniger als 1.000 Euro bekommen."

Mit den nachgemachten Schüsseln drangen dann später zwei weitere Angeklagte - Profis im Alter von 43 und 54, die auf die so genannte Fensterbohrmethode spezialisiert sind und europaweit bereits acht bzw. sechs einschlägige Vorstrafen aufweisen - nächtens in die Villa ein. Dieser Coup ereignete sich am 28. Mai 2019. Die 79 Jahre alte Besitzerin hörte die Eindringlinge aus dem Zimmer, in dem sich ihr großer Tresor befand, und zog sich nicht zurück. "Sie ist total mutig. Sie geht in den Raum, wo die beiden Männer sind", schilderte die Staatsanwältin. Die 79-Jährige wurde von den beiden vermummten Männern gefesselt und nach dem Code gefragt. Nachdem sie den Tresor leegeräumt hatten, ließen die beiden die mit einem Kabel und einem Tuch gefesselte ältere Dame einfach liegen. Dieses Anklagefaktum hat die Staatsanwaltschaft als schweren Raub qualifiziert, erbeutet wurde laut Anklage Schmuck im Wert von mehreren 100.000 Euro.

Während sich das Ehepaar vor Gericht "nicht schuldig" bekannte, waren die unmittelbaren Täter geständig. Das galt auch für den Fünftangeklagten, einen 28-Jährigen Mann, der als Chauffeur fungiert hatte. Als Fluchtwagen diente ihm dabei ein gestohlener Porsche Cayenne.

Die ehemalige Haushälterin hatte sich von sich aus an die Strafverfolgungsbehörden gewandt und um Kronzeugenstatus angesucht, den sie auch zugestanden bekam, nachdem sie umfassend gegen das Ehepaar ausgepackt hatte. "Ansonsten würde sie heute mit ihnen auf der Anklagebank sitzen", betonte die Staatsanwältin.

Den Porsche hatten die Täter der Staatsanwaltschaft zufolge an sich gebracht, als sie in eine andere Villa in der Peter-Jordan-Straße eindrangen und sich Schmuck und Wertsachen aneigneten, während die Hausbesitzer schliefen. Reich beladen verließen die Einbrecher über die Garage den Tatort und stießen dort auf den Porsche. Der Zündschlüssel steckte, worauf sie sich kurzerhand ins Fahrzeug setzen, die Garage öffneten und das Weite suchten. Von der Anklage umfasst sind darüber hinaus noch zwei weitere, Ende April 2019 begangene Einbrüche.

Mit den Urteilen dürfte nach 14.30 Uhr zu rechnen sein. Den Angeklagten drohen lange Haftstrafen.