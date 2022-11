Gerichtsprozess Finale in Causa um Vergewaltigung durch oö. Ex-Ortschef

Der Ex-Politiker bei seinem Prozess in erster Instanz Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

D as Oberlandesgericht Linz hat am Montag das letzte Wort in der Causa um einen wegen Vergewaltigung schuldig gesprochenen oberösterreichischen Ex-ÖVP-Bürgermeister und Landtagsabgeordneten. Er hatte in erster Instanz siebeneinhalb Jahre ausgefasst. Der Schuldspruch ist mittlerweile rechtskräftig, nun geht es noch um das Strafmaß. Für Aufregung hatte zuletzt eine Ehrung des Mannes durch das Land Oberösterreich gesorgt.